Stefanos Tsitsipas dispu­tera cet après‐midi les quarts de finale du tournoi de Vienne (ATP 500) après sa victoire accro­chée face à Tomas Machac ce jeudi.

𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 – 𝗔𝗧𝗣 𝟱𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 🇦🇹



(1) Medvedev ⚡️ Khachanov (8)

(4) Tsitsipas ⚡️ Gojo



(5) Zverev ⚡️ Rublev (3)

(7) Tiafoe ⚡️ Sinner (2)



Quels joueurs attein­dront le dernier carré ? pic.twitter.com/7YnJF3Oual — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 26, 2023

Le Grec, qui est en diffi­culté sur le circuit depuis quelques temps et qui compte plus de défaites que de victoires depuis son titre à Los Cabos, n’a pas l’air de s’in­quiéter pour autant en vue d’une quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin.

« Mes yeux sont fixés sur les ATP Finals. J’y ai joué plusieurs fois, c’est un grand tournoi et je vais laisser tout mon souffle sur le court pour gagner ma place à Turin. Avec le niveau d’in­ten­sité et d’en­ga­ge­ment que je mets dans mon tennis, il n’y a aucune raison de penser que je ne peux pas me quali­fier », a déclaré le Grec, 6e à la Race 2023.