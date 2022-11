Stefanos Tsitsipas joue gros sur ce Masters : il peut doubler Rafael Nadal et Carlos Alcaraz et ainsi devenir numéro 1 mondial s’il gagne ses cinq matchs à Turin. Avant le début du tournoi, qu’il enta­mera avec un gros duel face à Novak Djokovic lundi soir, le Grec a évoqué la possi­bi­lité de s’ins­taller sur le trône.

« Je suis en fait très déter­miné et extrê­me­ment privi­légié d’être en posi­tion de me battre pour la place de numéro 1 mondial, car cela a toujours été un rêve pour moi, depuis que je suis tout petit, d’être couronné numéro 1 mondial. Cela signi­fie­rait beau­coup, c’est certain. C’est une chose extra­or­di­naire d’ac­com­plir quelque chose comme ça. Je vais essayer d’être détendu, de profiter du processus, de ne pas trop penser à la desti­na­tion, mais c’est le voyage qui compte le plus. Dans ce cas, jouer du bon tennis et prendre du plaisir sur le court est bien plus impor­tant que d’être obsédé par ce titre de numéro 1 mondial, qui peut arriver main­te­nant ou plus tard. Il s’agit plus d’un mara­thon que d’un sprint. Je suis heureux d’être ici à me battre pour quelque chose de pres­ti­gieux dans ce type d’évé­ne­ment. J’ai gagné ma place en jouant un tennis constant tout au long de l’année avec de bons résul­tats sur à peu près toutes les surfaces. »