A l’issue de sa défaite face à Andrey Rublev, le Grec presque comme à son habi­tude a fait une sortie en confé­rence de presse en expli­quant qu’il était malgré le score un meilleur joueur que le Russe. Des mots qui ont fait réagir par la suite Andrey Rublev.

« C’est dommage. J’ai l’im­pres­sion d’être le meilleur joueur. J’ai senti que je pouvais faire plus avec la balle aujourd’hui. J’ai senti que je pouvais être beau­coup plus créatif, c’est évident. Il s’est imposé avec le peu d’ou­tils qu’il a. Il a été capable d’en tirer profit et de gagner aujourd’hui. »