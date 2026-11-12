Le dernier tournoi majeur de la saison ATP approche.

En effet, les premières rencontres entre les huit meilleurs joueurs de la saison sur le circuit ATP auront lieu dimanche. Toutefois, Jannik Sinner ne sera pas au rendez‐vous en raison d’une bles­sure au genou qui l’éloigne des terrains depuis sa victoire à Wimbledon.

Après la publi­ca­tion des compo­si­tions des deux groupes, de nombreux spécia­listes se sont prêtés au jeu des pronos­tics concer­nant les demi‐finales et la finale.

L’algorithme ELO, réputé pour sa fiabi­lité, nous a dévoilé ses statis­tiques et ses proba­bi­lités pour chaque joueur de sortir des poules et de rejoindre les demi‐finales, puis la finale.

Elo‐based fore­cast for the ATP finals in Turin : https://t.co/8I82faaw39 — Jeff Sackmann (@tennisabstract) November 12, 2026

À l’image de la majo­rité des spécia­listes, l’outil donne Carlos Alcaraz grand favori. L’Espagnol reste sur une victoire récente au Rolex Paris Masters.