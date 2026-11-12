Le dernier tournoi majeur de la saison ATP approche.
En effet, les premières rencontres entre les huit meilleurs joueurs de la saison sur le circuit ATP auront lieu dimanche. Toutefois, Jannik Sinner ne sera pas au rendez‐vous en raison d’une blessure au genou qui l’éloigne des terrains depuis sa victoire à Wimbledon.
Après la publication des compositions des deux groupes, de nombreux spécialistes se sont prêtés au jeu des pronostics concernant les demi‐finales et la finale.
L’algorithme ELO, réputé pour sa fiabilité, nous a dévoilé ses statistiques et ses probabilités pour chaque joueur de sortir des poules et de rejoindre les demi‐finales, puis la finale.
Elo‐based forecast for the ATP finals in Turin : https://t.co/8I82faaw39— Jeff Sackmann (@tennisabstract) November 12, 2026
À l’image de la majorité des spécialistes, l’outil donne Carlos Alcaraz grand favori. L’Espagnol reste sur une victoire récente au Rolex Paris Masters.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 19:50