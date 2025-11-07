Un peu plus tôt dans la journée, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont entraînés, l’un face à l’autre, afin de pour­suivre leur prépa­ra­tion pour le Masters, qui débute ce dimanche. Si la bonne humeur était à l’hon­neur durant cette session, Sinner aurait pu en vouloir à son ami Espagnol de porter un tee‐shirt assez parti­cu­lier… En effet, Alcaraz arbo­rait au dos de son tee‐shirt une photo de lui durant la finale de Roland‐Garros. Autant dire que cela ne rappelle pas d’ex­cel­lents souve­nirs à son rival.

Cependant, lors de leur set d’en­traî­ne­ment, c’est l’Italien qui s’est imposé 6–3, proba­ble­ment d’au­tant plus motivé par le tee‐shirt porté par Carlitos !