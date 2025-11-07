Un peu plus tôt dans la journée, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont entraînés, l’un face à l’autre, afin de poursuivre leur préparation pour le Masters, qui débute ce dimanche. Si la bonne humeur était à l’honneur durant cette session, Sinner aurait pu en vouloir à son ami Espagnol de porter un tee‐shirt assez particulier… En effet, Alcaraz arborait au dos de son tee‐shirt une photo de lui durant la finale de Roland‐Garros. Autant dire que cela ne rappelle pas d’excellents souvenirs à son rival.
November 7, 2025
Cependant, lors de leur set d’entraînement, c’est l’Italien qui s’est imposé 6–3, probablement d’autant plus motivé par le tee‐shirt porté par Carlitos !
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 17:46