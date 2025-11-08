Le ‘Media Day’ avait lieu hier à Turin, avant le début du Masters de fin d’année, et les noms de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient dans toutes les bouches, car les deux stars du circuit vont se battre pour la place de N°1 mondial.

Alexander Zverev, qui est dans le groupe de l’Italien, a avoué qu’il aurait bien aimé avoir un groupe sans Carlos ni Jannik, même si ce n’est bien sûr pas possible étant donné les règles du tirage au sort.

« Bien sûr, n’im­porte qui peut battre n’im­porte qui, et Carlos peut battre Jannik et vice versa. Mais ces deux dernières années, j’étais dans le même groupe que Carlos, et j’ai réussi à gagner ces deux matchs. Donc oui, ce n’est pas comme si l’un était ici et l’autre là‐bas ; ils sont tous les deux au sommet. J’espérais vrai­ment qu’ils seraient tous les deux dans le même groupe pour qu’on puisse jouer dans des groupes diffé­rents, mais c’est comme ça. », a déclaré l’Allemand en confé­rence de presse.