ATP Finals

Zverev reprend un jour­na­liste après sa victoire contre Shelton : « Non, je ne suis pas d’ac­cord. C’est juste son style de jeu, je pense. C’est plutôt ça »

Par Thomas S

Entrée réussie aux ATP Finals 2025 pour Alexander Zverev, tombeur de Ben Shelton en deux sets, 6–3, 7,6(6). L’Allemand s’est fait peur dans le tiebreak du deuxième set, mais a su serrer le jeu et profiter d’er­reurs de son adver­saire. En confé­rence de presse, il a exprimé son désac­cord avec un jour­na­liste qui mettait les erreurs de Shelton sur l’ex­cuse du manque d’ex­pé­rience dans la compétition.

Zverev reste donc fidèle à ses habi­tudes en disant honnê­te­ment ce qu’il pense.

Q. L’autre jour, quel­qu’un vous a dit que vous étiez le plus âgé, mais être le plus âgé signifie avoir plus d’ex­pé­rience. Ce soir, vous avez gagné grâce à votre plus grande expé­rience. Il a commis des erreurs qu’il n’au­rait pas commises s’il avait 27 ans. Êtes‐vous d’ac­cord avec cela ?

ZVEREV : Non, je ne pense pas. Je pense que c’est son style de jeu. Il réalise parfois des coups gagnants incroyables, et parfois il commet ce genre d’er­reurs. Mais c’est simple­ment sa façon de jouer. Il est telle­ment agressif qu’il prend ce risque tout le temps. Quand j’avais son âge, je ne jouais pas de manière aussi agres­sive. Je n’avais pas ces coups. Je n’avais pas ce genre de service. Je n’avais pas ce genre de coup droit. C’est juste son style de jeu, je pense. C’est plutôt ça.

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 08:15

