Entrée réussie aux ATP Finals 2025 pour Alexander Zverev, tombeur de Ben Shelton en deux sets, 6–3, 7,6(6). L’Allemand s’est fait peur dans le tiebreak du deuxième set, mais a su serrer le jeu et profiter d’erreurs de son adversaire. En conférence de presse, il a exprimé son désaccord avec un journaliste qui mettait les erreurs de Shelton sur l’excuse du manque d’expérience dans la compétition.
Zverev reste donc fidèle à ses habitudes en disant honnêtement ce qu’il pense.
Q. L’autre jour, quelqu’un vous a dit que vous étiez le plus âgé, mais être le plus âgé signifie avoir plus d’expérience. Ce soir, vous avez gagné grâce à votre plus grande expérience. Il a commis des erreurs qu’il n’aurait pas commises s’il avait 27 ans. Êtes‐vous d’accord avec cela ?
ZVEREV : Non, je ne pense pas. Je pense que c’est son style de jeu. Il réalise parfois des coups gagnants incroyables, et parfois il commet ce genre d’erreurs. Mais c’est simplement sa façon de jouer. Il est tellement agressif qu’il prend ce risque tout le temps. Quand j’avais son âge, je ne jouais pas de manière aussi agressive. Je n’avais pas ces coups. Je n’avais pas ce genre de service. Je n’avais pas ce genre de coup droit. C’est juste son style de jeu, je pense. C’est plutôt ça.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 08:15