Entrée réussie aux ATP Finals 2025 pour Alexander Zverev, tombeur de Ben Shelton en deux sets, 6–3, 7,6(6). L’Allemand s’est fait peur dans le tiebreak du deuxième set, mais a su serrer le jeu et profiter d’er­reurs de son adver­saire. En confé­rence de presse, il a exprimé son désac­cord avec un jour­na­liste qui mettait les erreurs de Shelton sur l’ex­cuse du manque d’ex­pé­rience dans la compétition.

Zverev reste donc fidèle à ses habi­tudes en disant honnê­te­ment ce qu’il pense.

Q. L’autre jour, quel­qu’un vous a dit que vous étiez le plus âgé, mais être le plus âgé signifie avoir plus d’ex­pé­rience. Ce soir, vous avez gagné grâce à votre plus grande expé­rience. Il a commis des erreurs qu’il n’au­rait pas commises s’il avait 27 ans. Êtes‐vous d’ac­cord avec cela ?

ZVEREV : Non, je ne pense pas. Je pense que c’est son style de jeu. Il réalise parfois des coups gagnants incroyables, et parfois il commet ce genre d’er­reurs. Mais c’est simple­ment sa façon de jouer. Il est telle­ment agressif qu’il prend ce risque tout le temps. Quand j’avais son âge, je ne jouais pas de manière aussi agres­sive. Je n’avais pas ces coups. Je n’avais pas ce genre de service. Je n’avais pas ce genre de coup droit. C’est juste son style de jeu, je pense. C’est plutôt ça.