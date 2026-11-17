Alexander Zverev n’a fait qu’une bouchée de l’Américain, trop friable dès le début de la rencontre. En offrant d’entrée sa mise en jeu sur un plateau à l’Allemand, Shelton lui a permis de dérouler et d’empocher la première manche 6–2 en moins de trente minutes.
Plus appliqué dans le deuxième acte et porté par sa qualité de service, Shelton a poussé son adversaire jusqu’au tie‐break. En vain : la solidité de Zverev à l’échange a une nouvelle fois fait la différence. Un ultime passing en bout de course est venu sceller la qualification de l’Allemand pour les demi‐finales.
Cependant, rien n’est encore joué concernant la première place du groupe. Une situation qui ne fait pas les affaires d’Arthur Fils, son adversaire ce jeudi : Zverev aura à cœur de terminer en tête pour éviter l’ogre espagnol Carlos Alcaraz en demi‐finales.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 22:34