Alexander Zverev n’a fait qu’une bouchée de l’Américain, trop friable dès le début de la rencontre. En offrant d’entrée sa mise en jeu sur un plateau à l’Allemand, Shelton lui a permis de dérouler et d’empocher la première manche 6–2 en moins de trente minutes.

Plus appliqué dans le deuxième acte et porté par sa qualité de service, Shelton a poussé son adver­saire jusqu’au tie‐break. En vain : la soli­dité de Zverev à l’échange a une nouvelle fois fait la diffé­rence. Un ultime passing en bout de course est venu sceller la quali­fi­ca­tion de l’Allemand pour les demi‐finales.

Cependant, rien n’est encore joué concer­nant la première place du groupe. Une situa­tion qui ne fait pas les affaires d’Arthur Fils, son adver­saire ce jeudi : Zverev aura à cœur de terminer en tête pour éviter l’ogre espa­gnol Carlos Alcaraz en demi‐finales.