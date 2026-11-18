Adriano Panatta n’a pas sa langue dans sa poche. Et il l’a encore prouvé avec une prise de parole qui ne va pas plaire à ses compatriotes italiens à la direction de l’ATP.
Dans des propos relayés par la Stampa, le vainqueur de Roland‐Garros 1976 a vivement critiqué la vitesse du court du Masters de Turin. Comme toujours, il n’a pas mâché ses mots.
« Tu sais quel est le gros problème ? À mon avis, ils ont fait n’importe quoi avec le court, là où ils l’ont installé, etc. C’est de la glace. J’ai vu le match de Cobolli, est‐ce que c’était du tennis ? J’aimerais savoir qui est cet imbécile qui décide de la vitesse. Un Zverev passe 90 % de premiers services, ce qui est déjà en soi hors du commun. Mais ces 93 % viennent aussi de la certitude que la balle ne reviendra jamais. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.