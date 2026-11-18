Adriano Panatta n’a pas sa langue dans sa poche. Et il l’a encore prouvé avec une prise de parole qui ne va pas plaire à ses compa­triotes italiens à la direc­tion de l’ATP.

Dans des propos relayés par la Stampa, le vain­queur de Roland‐Garros 1976 a vive­ment critiqué la vitesse du court du Masters de Turin. Comme toujours, il n’a pas mâché ses mots.

« Tu sais quel est le gros problème ? À mon avis, ils ont fait n’importe quoi avec le court, là où ils l’ont installé, etc. C’est de la glace. J’ai vu le match de Cobolli, est‐ce que c’était du tennis ? J’aimerais savoir qui est cet imbé­cile qui décide de la vitesse. Un Zverev passe 90 % de premiers services, ce qui est déjà en soi hors du commun. Mais ces 93 % viennent aussi de la certi­tude que la balle ne reviendra jamais. »