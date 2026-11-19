Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démonstration contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a annulé son entraînement et passé un IRM ce jeudi.
Si l’Espagnol a finalement décidé de poursuivre le tournoi, après avoir été rassuré par les examens médicaux, le journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, pense que son compatriote prend un risque indéniable.
« Alcaraz a décidé de continuer à jouer à Turin, mais il faut comprendre qu’il le fait en sachant qu’il y a un risque. Quels que soient les résultats de cette IRM, qu’il s’agisse d’un étirement ou d’une déchirure (importante ou mineure), il y a un problème dans cette zone et Carlitos s’expose à une aggravation s’il force et continue à jouer. Une éventuelle déchirure importante (de grade 2) pourrait l’écarter des courts pendant 4 à 8 semaines, et il ne faut pas oublier que l’Open d’Australie commence dans moins de deux mois. En d’autres termes, s’il a décidé de continuer à jouer, c’est parce que lui et son équipe ont estimé que ce n’était pas si grave, mais il ne faut pas négliger le danger qu’il court si la situation s’aggrave. Il faudra voir comment il se porte à l’issue de son tournoi à Turin pour envisager la Coupe Davis. »
Déjà qualifié pour les demi‐finales, Carlos Alcaraz affrontera Flavio Cobolli vendredi pour son dernier match de poules.
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 19:03