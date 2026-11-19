Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démons­tra­tion contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a annulé son entraî­ne­ment et passé un IRM ce jeudi.

Si l’Espagnol a fina­le­ment décidé de pour­suivre le tournoi, après avoir été rassuré par les examens médi­caux, le jour­na­liste José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, pense que son compa­triote prend un risque indéniable.

« Alcaraz a décidé de conti­nuer à jouer à Turin, mais il faut comprendre qu’il le fait en sachant qu’il y a un risque. Quels que soient les résul­tats de cette IRM, qu’il s’agisse d’un étire­ment ou d’une déchi­rure (impor­tante ou mineure), il y a un problème dans cette zone et Carlitos s’expose à une aggra­va­tion s’il force et continue à jouer. Une éven­tuelle déchi­rure impor­tante (de grade 2) pour­rait l’écarter des courts pendant 4 à 8 semaines, et il ne faut pas oublier que l’Open d’Australie commence dans moins de deux mois. En d’autres termes, s’il a décidé de conti­nuer à jouer, c’est parce que lui et son équipe ont estimé que ce n’était pas si grave, mais il ne faut pas négliger le danger qu’il court si la situa­tion s’aggrave. Il faudra voir comment il se porte à l’issue de son tournoi à Turin pour envi­sager la Coupe Davis. »

Alcaraz ha deci­dido seguir jugando en Turín, pero hay que entender que lo hace sabiendo que hay un RIESGO.



Sea lo que sea que haya salido en esa reso­nancia, bien una elon­ga­ción o una rotura (grande o pequeña), hay algún problema en esa zona y Carlitos se expone a que se le… https://t.co/c4USTCl2QI pic.twitter.com/Sn9qpwlVZ0 — José Morón (@jmgmoron) November 19, 2026

Déjà qualifié pour les demi‐finales, Carlos Alcaraz affron­tera Flavio Cobolli vendredi pour son dernier match de poules.