Sorti vain­queur d’un magni­fique duel face à Taylor Fritz à l’oc­ca­sion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz s’est fait très peur alors qu’il était mené d’un set avec deux balles de break contre lui dans le cinquième jeu de la deuxième manche.

En inter­view d’après match, après avoir évoqué son prochain match très impor­tant face à Lorenzo Musetti où il pour­rait valider sa place de numéro 1 mondial en fin de saison en cas de succès, l’Espagnol a reconnu qu’il n’était vrai­ment pas passé loin de la défaite face à l’Américain.

« Je suis vrai­ment très heureux. Épuisé, pour être honnête, mais très heureux d’avoir réussi à revenir et à retrouver mon bon tennis. À un moment donné, j’étais extrê­me­ment fatigué, je ne savais pas quoi faire, et Taylor jouait vrai­ment bien, avec un service incroyable. J’ai donc essayé de tirer le meilleur parti des occa­sions qu’il m’of­frait. Je pense que nous avons joué un tennis excep­tionnel, avec de superbes points et un niveau physique et tech­nique très élevé. J’espère que les gens ont apprécié le match. Il était intense, très disputé. C’était vrai­ment un super match. »