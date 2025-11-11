Sorti vainqueur d’un magnifique duel face à Taylor Fritz à l’occasion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz s’est fait très peur alors qu’il était mené d’un set avec deux balles de break contre lui dans le cinquième jeu de la deuxième manche.
En interview d’après match, après avoir évoqué son prochain match très important face à Lorenzo Musetti où il pourrait valider sa place de numéro 1 mondial en fin de saison en cas de succès, l’Espagnol a reconnu qu’il n’était vraiment pas passé loin de la défaite face à l’Américain.
« Je suis vraiment très heureux. Épuisé, pour être honnête, mais très heureux d’avoir réussi à revenir et à retrouver mon bon tennis. À un moment donné, j’étais extrêmement fatigué, je ne savais pas quoi faire, et Taylor jouait vraiment bien, avec un service incroyable. J’ai donc essayé de tirer le meilleur parti des occasions qu’il m’offrait. Je pense que nous avons joué un tennis exceptionnel, avec de superbes points et un niveau physique et technique très élevé. J’espère que les gens ont apprécié le match. Il était intense, très disputé. C’était vraiment un super match. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 19:19