Impressionnant face à Frances Tiafoe pour son entrée en lice sur le Masters de Turin (6−2, 6–2, en 1h), Carlos Alcaraz était de passage en confé­rence de presse où il a été inter­rogé sur sa manière de voir les choses lors­qu’il domine tota­le­ment un adver­saire, comme ce fut le cas ce lundi après‐midi. Et l’Espagnol a livré une réponse inté­res­sante. Extrait.

Q. Carlos, on a parfois l’impression que rien ne peut t’arrêter. Vu de l’extérieur, tu sembles invin­cible. As‐tu aussi cette impres­sion quand tu joues ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, pas exac­te­ment cette impres­sion, pour être honnête, mais j’ai parfois le senti­ment d’être vrai­ment à l’aise, tu vois, dans tous les aspects du jeu. J’ai l’impression d’être meilleur que mon adver­saire dans tous les aspects du jeu. C’est peut‐être le cas, mais dans ma tête, c’est simple­ment ce que je ressens. Quand je renvoie tous les services, quand j’ai l’impression qu’il ne parvient pas vrai­ment à perturber mon jeu, je me laisse simple­ment porter par le rythme. Je pense donc que dès que j’ai cette impres­sion, tout se passe plutôt bien.