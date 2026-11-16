Impressionnant face à Frances Tiafoe pour son entrée en lice sur le Masters de Turin (6−2, 6–2, en 1h), Carlos Alcaraz était de passage en conférence de presse où il a été interrogé sur sa manière de voir les choses lorsqu’il domine totalement un adversaire, comme ce fut le cas ce lundi après‐midi. Et l’Espagnol a livré une réponse intéressante. Extrait.
Q. Carlos, on a parfois l’impression que rien ne peut t’arrêter. Vu de l’extérieur, tu sembles invincible. As‐tu aussi cette impression quand tu joues ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, pas exactement cette impression, pour être honnête, mais j’ai parfois le sentiment d’être vraiment à l’aise, tu vois, dans tous les aspects du jeu. J’ai l’impression d’être meilleur que mon adversaire dans tous les aspects du jeu. C’est peut‐être le cas, mais dans ma tête, c’est simplement ce que je ressens. Quand je renvoie tous les services, quand j’ai l’impression qu’il ne parvient pas vraiment à perturber mon jeu, je me laisse simplement porter par le rythme. Je pense donc que dès que j’ai cette impression, tout se passe plutôt bien.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 19:45