Malade ces derniers jours et toujours un peu diminué à Turin, Carlos Alcaraz s’est néan­moins relancé en s’im­po­sant contre Andrey Rublev, après avoir perdu son premier match de poule sur ce Masters contre Casper Ruud. En confé­rence de presse, le quadruple lauréat en Grand Chelem a été inter­rogé à ce sujet.

Question : « Lorsque vous avez joué contre Andrey à Madrid, il était malade et il a gagné. Maintenant, vous êtes malade et vous avez gagné.«

Alcaraz : (Sourire)

Question : « Comment vous sentez‐vous quand vous êtes malade ? Peut‐être y a‑t‐il plus d’adré­na­line ? Comment l’expliquez‐vous ?«

Alcaraz : « Je ne sais pas. Probablement que la prochaine fois que je l’af­fron­terai, je tomberai malade la veille (rires). Il a joué un très bon tennis à Madrid et a été bon pendant tout le tournoi, même s’il était malade. Comme je l’ai dit, ce n’est pas une excuse. Vous devez jouer votre meilleur tennis, même si vous êtes malade. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui (mercredi) pour moi. J’ai essayé d’ou­blier que je ne me sentais pas bien, que j’étais malade, et j’ai joué un très bon tennis. C’est ce que font les bons joueurs de tennis et les meilleurs joueurs, même s’ils ne se sentent pas bien. »