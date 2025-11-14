AccueilATPATP - FinalsAlcaraz attend une réforme : "Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose...
ATP - Finals

Alcaraz attend une réforme : « Il faut abso­lu­ment qu’ils fassent quelque chose pour cet événe­ment. Jouer chaque année, ce n’est pas aussi bien que si on y jouait tous les deux ou trois ans »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1780

Lors de sa confé­rence de presse, Carlos qui parti­ci­pera à la finale de la Coupe Davis a exprimé l’idée qu’il fallait abso­lu­ment réaliser une réforme de cette compé­ti­tion légendaire.

« Franchement, je pense que la Coupe Davis fait partie de ces tour­nois auxquels on n’est pas habitué, car on joue pour son pays, avec ses coéqui­piers. C’est complè­te­ment diffé­rent. Je crois que repré­senter son pays est l’un des plus grands privi­lèges qu’on puisse avoir dans notre sport. Je suis d’ac­cord, il faut abso­lu­ment qu’ils fassent quelque chose pour cet événe­ment. Jouer chaque année, ce n’est pas aussi bien que si on y jouait tous les deux ou trois ans. Je pense que si le tournoi avait lieu tous les deux ou trois ans, l’en­ga­ge­ment des joueurs serait encore plus fort, car ce serait un événe­ment unique et diffé­rent. On ne peut pas y jouer tous les ans. Je dirais qu’ils doivent faire quelque chose pour rendre la Coupe Davis unique »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 10:10

Article précédent
Laura Robson s’in­quiète au sujet de la supré­matie du duo Alcaraz/Sinner : « Nous espé­rons que quel­qu’un se rappro­chera et rendra la course un peu plus compé­ti­tive, car une course à deux finira par devenir un peu monotone »
Article suivant
Lorenzo Musetti, surclassé par Alcaraz : « Carlos et Jannik Sinner possèdent un atout qui les distingue des autres joueurs. C’est ce qui m’im­pres­sionne le plus chez eux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.