Lors de sa confé­rence de presse, Carlos qui parti­ci­pera à la finale de la Coupe Davis a exprimé l’idée qu’il fallait abso­lu­ment réaliser une réforme de cette compé­ti­tion légendaire.

« Franchement, je pense que la Coupe Davis fait partie de ces tour­nois auxquels on n’est pas habitué, car on joue pour son pays, avec ses coéqui­piers. C’est complè­te­ment diffé­rent. Je crois que repré­senter son pays est l’un des plus grands privi­lèges qu’on puisse avoir dans notre sport. Je suis d’ac­cord, il faut abso­lu­ment qu’ils fassent quelque chose pour cet événe­ment. Jouer chaque année, ce n’est pas aussi bien que si on y jouait tous les deux ou trois ans. Je pense que si le tournoi avait lieu tous les deux ou trois ans, l’en­ga­ge­ment des joueurs serait encore plus fort, car ce serait un événe­ment unique et diffé­rent. On ne peut pas y jouer tous les ans. Je dirais qu’ils doivent faire quelque chose pour rendre la Coupe Davis unique »