ATP - Finals

Alcaraz au sujet du coaching et de l’aide de sa box : « C’est complè­te­ment diffé­rent de voir un match de l’ex­té­rieur que de l’intérieur »

Interrogé sur le debrie­fing qui devait avoir lieu après son duel avec son team, Carlos a précisé les choses de manière assez clair.

« C’est complè­te­ment diffé­rent de voir un match de l’ex­té­rieur que de l’in­té­rieur. Évidemment, nous allons partager nos impres­sions. Nous en discu­te­rons, bien sûr. Je leur dirai ce que j’ai ressenti sur le court, mes erreurs, ou du moins ce que je pense avoir mal fait (sourire). Ils me diront comment ils ont vu le match, mes faiblesses, mes points forts, mes points posi­tifs. Nous essaie­rons de progresser ensemble. J’en ai déjà quelques‐uns en tête, que je leur ai déjà commu­ni­qués. La saison touche à sa fin, donc la pré‐saison arrive bientôt. Je vais tout donner pour être au meilleur de ma forme pendant cette pré‐saison afin de démarrer la saison encore plus fort. Mais comme je l’ai dit, c’était une ques­tion de détails. Je ferai en sorte que la prochaine fois, les détails jouent en ma faveur »

17 novembre 2025

