Depuis son retour de blessure fin août dernier, Carlos Alcaraz ne quitte plus Ben Shelton. Après leurs confrontations à l’US Open et au Rolex Paris Masters, le septuple champion en Grand Chelem retrouve une nouvelle fois le numéro quatre mondial, cette fois‐ci dans le dernier carré des ATP Finals.
Une belle opposition de style à ne pas manquer, mais aussi l’occasion d’obtenir des indications sur l’état de santé de l’Espagnol qui brouille les pistes au sujet de son pépin physique à la cuisse gauche. Au sujet de « Big Ben », le Murcien a eu des propos très élogieux en conférence de presse.
« C’est l’un des défis les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés actuellement dans le tennis. Nous verrons comment mon corps a réagi au traitement et à tout le reste, mais ce qui est clair pour moi, c’est que nous devrons tout donner avec confiance », a commenté le numéro trois mondial, dans des propos rapportés par Tennis Majors.
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 08:23