Depuis son retour de bles­sure fin août dernier, Carlos Alcaraz ne quitte plus Ben Shelton. Après leurs confron­ta­tions à l’US Open et au Rolex Paris Masters, le septuple cham­pion en Grand Chelem retrouve une nouvelle fois le numéro quatre mondial, cette fois‐ci dans le dernier carré des ATP Finals.

Une belle oppo­si­tion de style à ne pas manquer, mais aussi l’oc­ca­sion d’ob­tenir des indi­ca­tions sur l’état de santé de l’Espagnol qui brouille les pistes au sujet de son pépin physique à la cuisse gauche. Au sujet de « Big Ben », le Murcien a eu des propos très élogieux en confé­rence de presse.

« C’est l’un des défis les plus diffi­ciles auxquels nous sommes confrontés actuel­le­ment dans le tennis. Nous verrons comment mon corps a réagi au trai­te­ment et à tout le reste, mais ce qui est clair pour moi, c’est que nous devrons tout donner avec confiance », a commenté le numéro trois mondial, dans des propos rapportés par Tennis Majors.