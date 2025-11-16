S’il mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, qu’il a battu sept fois lors de leurs huit dernières confrontations, Carlos Alcaraz reste pleinement méfiant avant leurs retrouvailles en finale du Masters, ce dimanche (18h).
« C’est génial d’affronter Jannik. Si c’était quelqu’un d’autre, cela ne me dérangerait pas, pour être honnête, mais c’est génial (sourire). Grâce à lui, j’essaie d’aborder le match différemment. Je suis plus concentré. Je sais que je dois jouer mon plan A si je veux le battre, si je veux gagner le tournoi. Je pense donc que nous allons tous les deux élever notre niveau au maximum. Ce sera formidable pour nous. Pour le public. C’est formidable de voir Jannik Sinner dans une autre finale cette année. »
Carlos Alcaraz on facing Jannik Sinner in the championship match of the ATP Finals— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2025
En 2025, les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà affrontés cinq fois en finale (Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open), pour quatre victoires d’Alcaraz.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 13:48