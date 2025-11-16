S’il mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, qu’il a battu sept fois lors de leurs huit dernières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz reste plei­ne­ment méfiant avant leurs retrou­vailles en finale du Masters, ce dimanche (18h).

« C’est génial d’af­fronter Jannik. Si c’était quel­qu’un d’autre, cela ne me déran­ge­rait pas, pour être honnête, mais c’est génial (sourire). Grâce à lui, j’es­saie d’aborder le match diffé­rem­ment. Je suis plus concentré. Je sais que je dois jouer mon plan A si je veux le battre, si je veux gagner le tournoi. Je pense donc que nous allons tous les deux élever notre niveau au maximum. Ce sera formi­dable pour nous. Pour le public. C’est formi­dable de voir Jannik Sinner dans une autre finale cette année. »

En 2025, les deux meilleurs joueurs du monde se sont déjà affrontés cinq fois en finale (Rome, Roland‐Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open), pour quatre victoires d’Alcaraz.