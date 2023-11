En prépa­ra­tion du Masters, qui commence à Turin ce dimanche 12 novembre, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont disputé un set d’en­traî­ne­ment, remporté par le Serbe sur le score de 6–1.

« Je ne suis pas surpris par la façon dont Novak s’en­traîne. On s’en­traîne comme on va jouer. L’entraînement permet d’at­teindre la perfec­tion et il est prati­que­ment parfait, donc non, cela ne me surprend pas qu’il s’en­traîne de cette manière. Moi, tel que je suis, vous m’avez vu, j’es­saie de montrer un peu de joie à l’en­traî­ne­ment et même en match », a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par Revelo.

📻🎾 Lo mejor del Días, con @angelgarciacg_



👀 Alcaraz y Djokovic no aguantan a las ‘@ATPtour Finals’ y juegan un partido de calen­ta­miento antes del último gran torneo del año



🇷🇸 El serbio se impuso en el parti­dillo por 6–1 y 2–3 en 60’pic.twitter.com/Iv1zhqpMqt — El Larguero (@ellarguero) November 11, 2023

Alcaraz a égale­ment révélé avoir été très impacté par sa dernière défaite, dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy.