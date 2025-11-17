Interrogé en conférence de presse sur l’atmosphère en tribunes à Turin après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters, Carlos Alcaraz a d’abord salué l’attitude du public italien avant d’évoquer un souvenir nettement plus délicat…
« Tout d’abord, cela ne m’a pas affecté du tout. Il y a même eu des moments où j’ai vraiment apprécié cette énergie, même si je ne dirais pas qu’elle était ‘contre moi ’ Elle n’était pas contre moi, elle était plutôt en faveur de mon adversaire. J’aime ressentir ce genre d’énergie, cet environnement, même si ce n’était pas pour m’encourager. Je pense qu’il méritait cette énergie de la part du public. Je n’en ai pas beaucoup parlé, mais le match le plus difficile que j’ai jamais joué dans ma carrière avec le public était à Paris Bercy en 2021 (Il avait perdu 6–4, 7–5 face au Français Hugo Gaston, ndlr). Je ne l’oublierai jamais de ma vie parce que c’était un (inaudible). J’ai beaucoup mûri grâce à ce match. Mais ce match était le plus difficile que j’ai jamais joué avec le public (sourire). »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 12:59