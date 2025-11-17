Interrogé en confé­rence de presse sur l’at­mo­sphère en tribunes à Turin après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters, Carlos Alcaraz a d’abord salué l’attitude du public italien avant d’évoquer un souvenir nette­ment plus délicat…

« Tout d’abord, cela ne m’a pas affecté du tout. Il y a même eu des moments où j’ai vrai­ment apprécié cette énergie, même si je ne dirais pas qu’elle était ‘contre moi ’ Elle n’était pas contre moi, elle était plutôt en faveur de mon adver­saire. J’aime ressentir ce genre d’énergie, cet envi­ron­ne­ment, même si ce n’était pas pour m’en­cou­rager. Je pense qu’il méri­tait cette énergie de la part du public. Je n’en ai pas beau­coup parlé, mais le match le plus diffi­cile que j’ai jamais joué dans ma carrière avec le public était à Paris Bercy en 2021 (Il avait perdu 6–4, 7–5 face au Français Hugo Gaston, ndlr). Je ne l’ou­blierai jamais de ma vie parce que c’était un (inau­dible). J’ai beau­coup mûri grâce à ce match. Mais ce match était le plus diffi­cile que j’ai jamais joué avec le public (sourire). »