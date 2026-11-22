Pas loin d’as­sommer Alexander Zverev ce dimanche en finale du Masters, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux sets malgré une réac­tion du numéro 1 mondial : 6–2, 7–6(7), en 2h02 de jeu.

Toujours bandé à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz a encore pratiqué un tennis excep­tionnel ce dimanche. Une démons­tra­tion de flui­dité et de puis­sance de la part de l’Espagnol, face à un Zverev pour­tant impé­rial depuis le début du tournoi.

L’Allemand n’avait pas concédé un seul break en quatre matchs, face à des cadors du circuit. Alcaraz lui a pris son service trois fois dès la première manche, sur une surface extrê­me­ment rapide. « Carlitos » vient tout simple­ment d’une autre planète. Il était d’ailleurs en mode « extra­ter­restre » pour sauver trois balles de set dans le tie‐break de la deuxième manche et remporter ensuite son premier titre à Turin, complé­tant un palmarès abso­lu­ment gigan­tesque à seule­ment 23 ans.

CARLOS REIGNS SUPREME 👑



Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6–2 7–6 win over Zverev in Turin ! pic.twitter.com/olhvymEc9R — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

Si c’est bel et bien Alexander Zverev qui termine cette saison sur le trône du tennis mondial, il ne manque que la couronne à Carlos Alcaraz pour occuper la place qu’il mérite, ou qu’il pour­rait partager avec Jannik Sinner, blessé depuis juillet.

Cette année, Zverev aura d’ailleurs perdu tous ses duels contre les deux monstres du circuit. Tout un symbole.

Déjà vain­queur de trois tour­nois en indoor qu’il n’avait encore jamais remportés (Vienne, Paris, le Masters), Carlos Alcaraz n’a lui pas encore dit son dernier mot en 2026. Si son corps le lui permet, l’Espagnol tentera de mettre fin à la domi­na­tion de l’Italie en Coupe Davis la semaine prochaine.