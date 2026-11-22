Pas loin d’assommer Alexander Zverev ce dimanche en finale du Masters, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux sets malgré une réaction du numéro 1 mondial : 6–2, 7–6(7), en 2h02 de jeu.
Toujours bandé à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz a encore pratiqué un tennis exceptionnel ce dimanche. Une démonstration de fluidité et de puissance de la part de l’Espagnol, face à un Zverev pourtant impérial depuis le début du tournoi.
L’Allemand n’avait pas concédé un seul break en quatre matchs, face à des cadors du circuit. Alcaraz lui a pris son service trois fois dès la première manche, sur une surface extrêmement rapide. « Carlitos » vient tout simplement d’une autre planète. Il était d’ailleurs en mode « extraterrestre » pour sauver trois balles de set dans le tie‐break de la deuxième manche et remporter ensuite son premier titre à Turin, complétant un palmarès absolument gigantesque à seulement 23 ans.
Si c’est bel et bien Alexander Zverev qui termine cette saison sur le trône du tennis mondial, il ne manque que la couronne à Carlos Alcaraz pour occuper la place qu’il mérite, ou qu’il pourrait partager avec Jannik Sinner, blessé depuis juillet.
Cette année, Zverev aura d’ailleurs perdu tous ses duels contre les deux monstres du circuit. Tout un symbole.
Déjà vainqueur de trois tournois en indoor qu’il n’avait encore jamais remportés (Vienne, Paris, le Masters), Carlos Alcaraz n’a lui pas encore dit son dernier mot en 2026. Si son corps le lui permet, l’Espagnol tentera de mettre fin à la domination de l’Italie en Coupe Davis la semaine prochaine.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 20:18