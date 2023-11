S’il affir­mait être à 100% avant le début du Masters, Carlos Alcaraz ne l’a pas vrai­ment montré lors de son premier match de poule contre Alexander Zverev. Et ses propos relayés par le média espa­gnol AS après sa défaite sont révélateurs.

« Ma mauvaise séquence ? Je l’at­tribue proba­ble­ment à la fatigue mentale. L’année a été très longue, très exigeante. Je dois m’amé­liorer pour arriver à ce stade de l’année en meilleure condi­tion, surtout sur le plan mental. Probablement que cette fatigue est due à un niveau d’exi­gence très élevé pendant si long­temps. Si je veux gagner ce tournoi un jour et finir l’année en tant que numéro un, je dois améliorer ça et arriver à ce point de l’année calme et en bonne forme », a avoué le double lauréat en Grand Chelem.