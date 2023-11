Bien installés haut du clas­se­ment, Carlos Alcaraz et Holger Rune semble être présents sur le circuit depuis long­temps. Et pour­tant, les deux joueurs nés à quelques jours d’in­ter­valle n’ont que 20 ans et ils vont parti­ciper au Masters à Turin du 12 au 19 novembre.

Comme le soulignent Opta Ace, ce sera la première fois depuis 2020 avec Marat Safin et Lleyton Hewitt que deux jeunes de moins de 21 parti­ci­pe­ront aux ATP Finals.

2 – In Carlos Alcaraz and Holger Rune, two players under 21 will appear at the one ATP Finals for the second time since 2000, when Marat Safin and Lleyton Hewitt both reached that year’s event. Future.#NittoATPFinals | @carlosalcaraz @holgerrune2003 @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/NBWJUdxwKc