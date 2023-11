Alors qu’il ne cesse de marcher dans les pas de son idole, Rafael Nadal, grâce notam­ment à sa grande préco­cité, Carlos Alcaraz a une fois plus presque égalé son compa­triote sur ce Masters de Turin.

En effet, en se quali­fiant pour les demi‐finales du tournoi des maîtres, le 2e joueur mondial, à 20 ans et 6 mois, est devenu le plus jeune joueur à réaliser cette perfor­mance depuis un certain Rafa en 2006 (20 ans et 5 mois).

📊 A 20 ans et 6 mois, Carlos Alcaraz est le plus jeune joueur à atteindre les 1⁄ 2 finales du Masters depuis Rafael Nadal en 2006 (20 ans et 5 mois). #NittoATPFinals pic.twitter.com/fBEQ2RDtMa — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 17, 2023

Quand un Espagnol en chasse un autre…