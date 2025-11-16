Vainqueur de Félix Auger‐Aliassime en réali­sant une grosse perfor­mance, l’Espagnol va tenter ce dimanche de devenir le 3ème espa­gnol à remporter ce titre très pres­ti­gieux, un titre par exemple que Rafael Nadal n’a jamais pu soulever.

En confé­rence de presse, quand on lui a demandé qui était le mieux placé pour l’emporter, il a proposé une réponse tout en douceur.

« Qui est le favori (sourire) ? Être numéro un signifie que j’ai très bien joué toute la saison, sur toutes les surfaces. Lui, il joue son meilleur tennis en salle. On joue devant son public. Je dirais que c’est lui le favori. J’ai du mal à le croire, mais je dirais qu’il est le favori pour demain (sourire) »

Le duel face à Jannik ce dimanche est le 16ème de leur carrière mais seule­ment le 2ème en indoor. Carlos mène 10 à 5 et reste sur deux victoires consécutives.