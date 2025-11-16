Vainqueur de Félix Auger‐Aliassime en réalisant une grosse performance, l’Espagnol va tenter ce dimanche de devenir le 3ème espagnol à remporter ce titre très prestigieux, un titre par exemple que Rafael Nadal n’a jamais pu soulever.
En conférence de presse, quand on lui a demandé qui était le mieux placé pour l’emporter, il a proposé une réponse tout en douceur.
« Qui est le favori (sourire) ? Être numéro un signifie que j’ai très bien joué toute la saison, sur toutes les surfaces. Lui, il joue son meilleur tennis en salle. On joue devant son public. Je dirais que c’est lui le favori. J’ai du mal à le croire, mais je dirais qu’il est le favori pour demain (sourire) »
Le duel face à Jannik ce dimanche est le 16ème de leur carrière mais seulement le 2ème en indoor. Carlos mène 10 à 5 et reste sur deux victoires consécutives.
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 08:20