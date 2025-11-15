De passage dans l’émission espa­gnole « El Partidazo de COPE », Carlos Alcaraz n’a pas caché son ambi­tion de marcher sur les traces de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, voire même de dépasser le record en Grand Chelem du Serbe (24 titres).

« Je signe­rais pour 23 tour­nois du Grand Chelem sans hésiter, main­te­nant. Je veux être le joueur le plus titré, je veux surpasser Djokovic, mais 23 ? C’est du sérieux. C’est un objectif pour la fin de ma carrière : être à la hauteur de Rafael Nadal (22 titres en Grand Chelem), Roger Federer (20) et Djokovic, et que l’on consi­dère que je mérite aussi d’être à leur table », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe, avant sa demi‐finale au Masters face à Felix Auger‐Aliassime.