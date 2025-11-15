De passage dans l’émission espagnole « El Partidazo de COPE », Carlos Alcaraz n’a pas caché son ambition de marcher sur les traces de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, voire même de dépasser le record en Grand Chelem du Serbe (24 titres).
« Je signerais pour 23 tournois du Grand Chelem sans hésiter, maintenant. Je veux être le joueur le plus titré, je veux surpasser Djokovic, mais 23 ? C’est du sérieux. C’est un objectif pour la fin de ma carrière : être à la hauteur de Rafael Nadal (22 titres en Grand Chelem), Roger Federer (20) et Djokovic, et que l’on considère que je mérite aussi d’être à leur table », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe, avant sa demi‐finale au Masters face à Felix Auger‐Aliassime.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 17:49