Interrogé sur la vitesse de la surface, Carlos Alcaraz toujours aussi sincère a expliqué qu’il avait du mal à comprendre cette stratégie.

« Cette surface est la plus rapide de l’année, c’est certain. Je ne sais pas pour­quoi ils mettent ce type de surface à la fin de l’année parce que tous les tour­nois que nous avons joués sur dur étaient très, très lents, puis nous venons ici au Masters et ils mettent ce court très rapide. Je ne sais pas pour­quoi. Je ne vais pas dire qu’ils devraient faire le tournoi en exté­rieur ou en inté­rieur. Je ne comprends pas la vitesse de la surface parce que nous n’avons jamais joué sur une surface comme celle‐ci au cours de l’année »