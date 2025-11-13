À l’issue de sa victoire face à Taylor Fritz sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a accordé une longue inter­view au quoti­dien espa­gnol, Mundo Deportivo.

Notamment inter­rogé sur le fait qu’il vivait toujours dans l’ap­par­te­ment de ses parents, le joueur espa­gnol a expliqué qui rien n’avait changé par rapport à l’époque où il était un parfait inconnu.

« Quand je rentre chez moi, je suis le Carlos de toujours. Pas le joueur de tennis, ni le numéro un, ni quoi que ce soit d’autre. Je suis le même qu’a­vant. Chez mes parents, il y a toujours des règles et ils veulent le meilleur pour moi. Souvent, ils ne me fixent plus d’heure, mais ils me disent de ne pas rentrer trop tard, de faire ceci ou cela. Et quand je ne respecte pas leurs consignes, ils me grondent. »