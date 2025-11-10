À l’oc­ca­sion de son Masters de fin de saison qui a lieu à Turin, l’ATP met les petits plats dans les grands. C’est notam­ment le cas concer­nant les contenus et les inter­ac­tions avec les joueurs.

Et comme l’année dernière, l’équipe média a décidé de remettre le trophée de la meilleure coupe de cheveux parmi les huit joueurs quali­fiés. Et après Jannik Sinner en 2024, c’est Carlos Alcaraz qui a retenu l’at­ten­tion du jury en 2025 grâce notam­ment à sa nouvelle couleur platine.

the golden rackets are back… and you just know what carlitos gets the award for 🏆



although it looks like casper is coming for your crown 👑👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/Zss7NFYMN4 — ATP Tour (@atptour) November 10, 2025

« J’ai changé trois fois de coupe de cheveux cette année et je crois que ça en valait la peine. Gagner ce trophée de la meilleure coupe de cheveux du circuit, c’est vrai­ment bien. Et c’est l’un de mes plus beaux trophées jusqu’à présent », a déclaré avec humour et ironie Carlos Alcaraz.