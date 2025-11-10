À l’occasion de son Masters de fin de saison qui a lieu à Turin, l’ATP met les petits plats dans les grands. C’est notamment le cas concernant les contenus et les interactions avec les joueurs.
Et comme l’année dernière, l’équipe média a décidé de remettre le trophée de la meilleure coupe de cheveux parmi les huit joueurs qualifiés. Et après Jannik Sinner en 2024, c’est Carlos Alcaraz qui a retenu l’attention du jury en 2025 grâce notamment à sa nouvelle couleur platine.
the golden rackets are back… and you just know what carlitos gets the award for 🏆— ATP Tour (@atptour) November 10, 2025
although it looks like casper is coming for your crown 👑👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/Zss7NFYMN4
« J’ai changé trois fois de coupe de cheveux cette année et je crois que ça en valait la peine. Gagner ce trophée de la meilleure coupe de cheveux du circuit, c’est vraiment bien. Et c’est l’un de mes plus beaux trophées jusqu’à présent », a déclaré avec humour et ironie Carlos Alcaraz.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 19:37