Presque qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin suite à sa victoire très auto­ri­taire contre Daniil Medvedev ce mercredi, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur son alerte physique lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre.

Alors que sa cuisse gauche est entiè­re­ment bandée, l’Espagnol s’est voulu rassu­rant même s’il va proba­be­lemnt devoir passer quelques examens.

« Bon, oui, j’ai ressenti quelques gênes physiques pendant le match, mais je pense que tout le monde a pu voir que j’ai réussi à conti­nuer à bien jouer au tennis. Je me suis bien déplacé. Évidemment, je ne voulais pas aller jusqu’au bout de mes limites physiques ni trop forcer. À ce moment‐là, j’avais un break d’avance et j’ai simple­ment essayé de garder mon calme, de jouer serei­ne­ment, en douceur, détendu, et de profiter du moment. Je vais main­te­nant analyser cela avec mon équipe et nous verrons comment ça se présente. »