Presque qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin suite à sa victoire très autoritaire contre Daniil Medvedev ce mercredi, Carlos Alcaraz a forcément été interrogé sur son alerte physique lors de l’interview sur le court après la rencontre.
Alors que sa cuisse gauche est entièrement bandée, l’Espagnol s’est voulu rassurant même s’il va probabelemnt devoir passer quelques examens.
« Bon, oui, j’ai ressenti quelques gênes physiques pendant le match, mais je pense que tout le monde a pu voir que j’ai réussi à continuer à bien jouer au tennis. Je me suis bien déplacé. Évidemment, je ne voulais pas aller jusqu’au bout de mes limites physiques ni trop forcer. À ce moment‐là, j’avais un break d’avance et j’ai simplement essayé de garder mon calme, de jouer sereinement, en douceur, détendu, et de profiter du moment. Je vais maintenant analyser cela avec mon équipe et nous verrons comment ça se présente. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 15:49