En plus d’être diminué physi­que­ment à cause d’un gros rhume, Carlos Alcaraz est épuisé en cette fin de saison 2024. C’est notam­ment ce qu’il a confié en confé­rence de presse après sa défaite d’en­trée face à Casper Ruud sur le Masters de Turin.

« J’ose dire que tous les joueurs sont fati­gués menta­le­ment. Si quel­qu’un dit qu’il est frais, il ment (sourire). Certains joueurs s’en sortent mieux que d’autres. Je suis fatigué. Je suis fatigué menta­le­ment. Évidemment, il y a beau­coup de matches, un calen­drier très serré, une année très exigeante avec peu de jours de repos, peu de périodes où l’on peut se reposer, où l’on peut s’en­traîner à la maison. C’est un peu comme si vous finis­siez une semaine ou une tournée, vous n’avez que deux ou trois jours de repos et ensuite vous devez aller à d’autres tour­nois dans d’autres parties du monde. Depuis le début de l’année, vous accu­mulez les heures et les jours. Vous arrivez à cette période de l’année fatigué. Comme je l’ai dit à maintes reprises, je pense que cette année je suis bien meilleur que l’année dernière, mais je dois trouver le moyen d’être perfor­mant et de jouer un bon tennis tout en étant fatigué mentalement. »