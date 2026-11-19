Pour ceux qui ne le savent pas, Alejandro Davidovich Fokina et Arthur Fils son très proches, à tel point que le premier a demandé au second d’être son témoin de mariage.

Une amitié qui remonte à il y a un peu plus de trois ans, après un duel entre les deux hommes au premier tour de Roland‐Garros (victoire en quatre sets de l’Espagnol). Depuis, ils ne se quittent plus ou presque comme l’a raconté ce dernier dans un entre­tien accordé à L’Équipe.

« Pendant ses huit mois d’ab­sence, on s’est souvent appelés en FaceTime. Il me racon­tait ses nouvelles routines. Il était extrê­me­ment motivé pour revenir fort et aller encore plus haut. Quand je vois Arthur, je vois une star. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi, j’ai envie d’avoir la même menta­lité que lui. J’ai envie de l’imiter. Cette année, j’ai été souvent blessé, j’ai manqué pas mal de tour­nois, ça a été diffi­cile. J’ai pris exemple sur Arthur qui avait lui aussi manqué beau­coup de tour­nois. Quand il est revenu, il a gagné de nombreux matches. Ça m’a donné beau­coup de force : s’il peut le faire, alors moi aussi. »