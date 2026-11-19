Pour ceux qui ne le savent pas, Alejandro Davidovich Fokina et Arthur Fils son très proches, à tel point que le premier a demandé au second d’être son témoin de mariage.
Une amitié qui remonte à il y a un peu plus de trois ans, après un duel entre les deux hommes au premier tour de Roland‐Garros (victoire en quatre sets de l’Espagnol). Depuis, ils ne se quittent plus ou presque comme l’a raconté ce dernier dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Pendant ses huit mois d’absence, on s’est souvent appelés en FaceTime. Il me racontait ses nouvelles routines. Il était extrêmement motivé pour revenir fort et aller encore plus haut. Quand je vois Arthur, je vois une star. Il est une source d’inspiration pour moi, j’ai envie d’avoir la même mentalité que lui. J’ai envie de l’imiter. Cette année, j’ai été souvent blessé, j’ai manqué pas mal de tournois, ça a été difficile. J’ai pris exemple sur Arthur qui avait lui aussi manqué beaucoup de tournois. Quand il est revenu, il a gagné de nombreux matches. Ça m’a donné beaucoup de force : s’il peut le faire, alors moi aussi. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 11:46