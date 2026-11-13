S’il ne débu­tera que lundi son Masters de Turin (opposé à Frances Tiafoe), l’in­quié­tude est bien présente pour Carlos Alcaraz.

Alors qu’il s’en­traî­nait ce vendredi avec Flavio Cobolli, placé dans le même groupe que lui avec égale­ment Daniil Medvedev, l’Espagnol a stoppé préma­tu­ré­ment la séance en raison de maux d’estomac.

🎾 Carlos Alcaraz ha fina­li­zado el entre­na­miento antes de tiempo por moles­tias esto­ma­cales



📅 El tenista español debuta en las ATP Finals el lunes



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Si aucune autre infor­ma­tion n’a pour l’ins­tant été commu­ni­quée, c’est en tout cas un petit coup dur dans la prépa­ra­tion du récent vain­queur du Rolex Paris Masters, qui vise nulle autre que le titre dans le Piémont.