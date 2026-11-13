Accueil ATP ATP - Finals

Alerte pour Carlos Alcaraz juste avant le début du Masters de Turin

Par
Thomas S
-
Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

S’il ne débu­tera que lundi son Masters de Turin (opposé à Frances Tiafoe), l’in­quié­tude est bien présente pour Carlos Alcaraz.

Alors qu’il s’en­traî­nait ce vendredi avec Flavio Cobolli, placé dans le même groupe que lui avec égale­ment Daniil Medvedev, l’Espagnol a stoppé préma­tu­ré­ment la séance en raison de maux d’estomac. 

Si aucune autre infor­ma­tion n’a pour l’ins­tant été commu­ni­quée, c’est en tout cas un petit coup dur dans la prépa­ra­tion du récent vain­queur du Rolex Paris Masters, qui vise nulle autre que le titre dans le Piémont. 

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥