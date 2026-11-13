S’il ne débutera que lundi son Masters de Turin (opposé à Frances Tiafoe), l’inquiétude est bien présente pour Carlos Alcaraz.
Alors qu’il s’entraînait ce vendredi avec Flavio Cobolli, placé dans le même groupe que lui avec également Daniil Medvedev, l’Espagnol a stoppé prématurément la séance en raison de maux d’estomac.
Si aucune autre information n’a pour l’instant été communiquée, c’est en tout cas un petit coup dur dans la préparation du récent vainqueur du Rolex Paris Masters, qui vise nulle autre que le titre dans le Piémont.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.