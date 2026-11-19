S’il a fait le job contre Arthur Fils ce jeudi (6−4, 7–6 [6]), alors qu’il était déjà assuré de terminer premier de sa poule du Masters, Alexander Zverev était préoc­cupé après sa victoire.

Le numéro 1 mondial a expliqué avoir ressenti une gêne au niveau de la cheville.

« Malheureusement, j’ai recom­mencé à ressentir une gêne à la cheville. Je vais proba­ble­ment en souf­frir de temps en temps jusqu’à la fin de ma carrière. C’est une bles­sure assez grave que j’ai eue (contre Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2022, ndlr). Je vais faire tout ce que je peux pour ne plus avoir mal samedi, mais c’est quelque chose avec lequel je dois composer aujourd’hui. »

Alexander Zverev says today was a « weird match » due to lower inten­sity from his semi­fi­nals quali­fi­ca­tion 👀#NittoATPFinals pic.twitter.com/65ZSrYPUCL — Tennis Channel (@TennisChannel) November 19, 2026

Après Carlos Alcaraz, touché à la cuisse, au tour d’Alexander Zverev d’inquiéter.