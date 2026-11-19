S’il a fait le job contre Arthur Fils ce jeudi (6−4, 7–6 [6]), alors qu’il était déjà assuré de terminer premier de sa poule du Masters, Alexander Zverev était préoccupé après sa victoire.
Le numéro 1 mondial a expliqué avoir ressenti une gêne au niveau de la cheville.
« Malheureusement, j’ai recommencé à ressentir une gêne à la cheville. Je vais probablement en souffrir de temps en temps jusqu’à la fin de ma carrière. C’est une blessure assez grave que j’ai eue (contre Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2022, ndlr). Je vais faire tout ce que je peux pour ne plus avoir mal samedi, mais c’est quelque chose avec lequel je dois composer aujourd’hui. »
Après Carlos Alcaraz, touché à la cuisse, au tour d’Alexander Zverev d’inquiéter.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.