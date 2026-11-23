Vainqueur du Masters, l’un des seuls grands tour­nois qui manquait à son immense palmarès, Carlos Alcaraz parvient encore à impres­sionner les observateurs.

L’ancien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, explique qu’il faut surtout pas norma­liser les perfor­mances excep­tion­nelles de son compatriote.

👏🎾 « Cuando NADAL ganaba todos los títulos, parecía normal y no lo es. Ahora pasa con ALCARAZ »



💭 « No sé si se puede entender lo difícil que es. Que tenga 23 años y se adapte a todo tan bien, me emociona »



▪️ @alexcorretja74, en #CarruselCanalla, tras el triunfo de ALCARAZ pic.twitter.com/GFrQMRP7f5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 22, 2026

« Quand Nadal rempor­tait tous ces titres, ça semblait normal, alors que ça ne l’est pas. C’est la même chose aujourd’hui avec Alcaraz. Je ne sais pas si l’on peut vrai­ment se rendre compte à quel point c’est diffi­cile. Qu’il ait 23 ans et qu’il s’adapte si bien à tout, ça m’émeut »