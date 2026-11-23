Vainqueur du Masters, l’un des seuls grands tournois qui manquait à son immense palmarès, Carlos Alcaraz parvient encore à impressionner les observateurs.
L’ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, explique qu’il faut surtout pas normaliser les performances exceptionnelles de son compatriote.
« Quand Nadal remportait tous ces titres, ça semblait normal, alors que ça ne l’est pas. C’est la même chose aujourd’hui avec Alcaraz. Je ne sais pas si l’on peut vraiment se rendre compte à quel point c’est difficile. Qu’il ait 23 ans et qu’il s’adapte si bien à tout, ça m’émeut »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.