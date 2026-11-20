Touché à l’ischio-jambier gauche lors de sa démons­tra­tion face à Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz n’a pour­tant pas déclaré forfait pour la suite du Masters.

Visiblement rassuré par les résul­tats de l’IRM passée jeudi, l’Espagnol n’a toute­fois pas tota­le­ment dissipé les inquié­tudes autour de son état physique, notam­ment celles d’Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros.

Avant le dernier match de poule de son compa­triote, déjà assuré de terminer à la première place et opposé à Flavio Cobolli, le consul­tant d’Eurosport a reconnu être préoc­cupé par la situa­tion du Murcien.

« Je suis inquiet, oui. Carlitos a gagné à Vienne, à Paris et il est arrivé dans une forme incroyable ici. Il frappe telle­ment bien la balle. Mais il est aussi arrivé avec un problème à la jambe et il a encore des matches pour aller au bout de ce tournoi. »