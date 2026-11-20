Touché à l’ischio-jambier gauche lors de sa démonstration face à Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz n’a pourtant pas déclaré forfait pour la suite du Masters.
Visiblement rassuré par les résultats de l’IRM passée jeudi, l’Espagnol n’a toutefois pas totalement dissipé les inquiétudes autour de son état physique, notamment celles d’Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros.
Avant le dernier match de poule de son compatriote, déjà assuré de terminer à la première place et opposé à Flavio Cobolli, le consultant d’Eurosport a reconnu être préoccupé par la situation du Murcien.
« Je suis inquiet, oui. Carlitos a gagné à Vienne, à Paris et il est arrivé dans une forme incroyable ici. Il frappe tellement bien la balle. Mais il est aussi arrivé avec un problème à la jambe et il a encore des matches pour aller au bout de ce tournoi. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.