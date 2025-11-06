Véritable souffre‐douleur de Jannik Sinner sur le circuit (12 défaites en 12 confrontations), Alex De Minaur a peut‐être trouvé un domaine dans lequel il est meilleur que l’Italien.
Alors que ce dernier, arrivé tôt à Turin pour le Masters, prend du bon temps sur les terrains de golf du Piémont, l’Australien semble avoir identifié plusieurs points faibles.
Alex 😭@alexdeminaur via IG https://t.co/gYbpWZOsQg pic.twitter.com/xwhVGIcRfx— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 5, 2025
« Je pense que je pourrais enfin te battre à quelque chose », a commenté avec humour l’actuel 7e mondial en commentaire de la vidéo publiée par Sinner sur son compte Instagram. Attention tout de même çà l’excès de confiance…
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 14:14