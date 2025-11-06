AccueilATPATP - FinalsAlex De Minaur à Jannik Sinner (contre qui il est mené 12-0...
Alex De Minaur à Jannik Sinner (contre qui il est mené 12–0 dans les confron­ta­tions sur le circuit) : « Je pense que je pour­rais enfin te battre à quelque chose »

Véritable souffre‐douleur de Jannik Sinner sur le circuit (12 défaites en 12 confron­ta­tions), Alex De Minaur a peut‐être trouvé un domaine dans lequel il est meilleur que l’Italien.

Alors que ce dernier, arrivé tôt à Turin pour le Masters, prend du bon temps sur les terrains de golf du Piémont, l’Australien semble avoir iden­tifié plusieurs points faibles. 

« Je pense que je pour­rais enfin te battre à quelque chose », a commenté avec humour l’ac­tuel 7e mondial en commen­taire de la vidéo publiée par Sinner sur son compte Instagram. Attention tout de même çà l’excès de confiance… 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 14:14

