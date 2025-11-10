Battu par un excellent Carlos Alcaraz, même s’il a eu ses chances dans le premier set, Alex De Minaur est revenu en conférence de presse d’après match sur la sensation de jouer face à un tel joueur.
« Oui, la frustration vient quand vous quittez le court et que vous en discutez avec votre équipe, sur la façon dont les points se sont déroulés, ce qui aurait pu être mieux fait. Parfois, il a fait des choses extraordinaires, surtout quand il était mené. La seule chose que je peux dire de mon côté, c’est qu’à 5–4, au service, j’ai joué ces deux points avec des deuxièmes services. C’est là que réside la grande différence. Si je réussis mon premier service, je joue avec mes premiers services, et tout à coup, je dicte le point. J’avais l’impression de faire les bonnes choses. Oui, j’ai fait de mon mieux pour ne pas me laisser affecter parce que, comme je le sais, je l’ai affronté de nombreuses fois. Il y a des moments où il baisse parfois son niveau. Aujourd’hui (dimanche), dans le deuxième set, il a joué de manière assez parfaite, à mes yeux, et m’a rendu la tâche très difficile pour rester dans le match. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 15:45