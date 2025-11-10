Battu par un excellent Carlos Alcaraz, même s’il a eu ses chances dans le premier set, Alex De Minaur est revenu en confé­rence de presse d’après match sur la sensa­tion de jouer face à un tel joueur.

« Oui, la frus­tra­tion vient quand vous quittez le court et que vous en discutez avec votre équipe, sur la façon dont les points se sont déroulés, ce qui aurait pu être mieux fait. Parfois, il a fait des choses extra­or­di­naires, surtout quand il était mené. La seule chose que je peux dire de mon côté, c’est qu’à 5–4, au service, j’ai joué ces deux points avec des deuxièmes services. C’est là que réside la grande diffé­rence. Si je réussis mon premier service, je joue avec mes premiers services, et tout à coup, je dicte le point. J’avais l’im­pres­sion de faire les bonnes choses. Oui, j’ai fait de mon mieux pour ne pas me laisser affecter parce que, comme je le sais, je l’ai affronté de nombreuses fois. Il y a des moments où il baisse parfois son niveau. Aujourd’hui (dimanche), dans le deuxième set, il a joué de manière assez parfaite, à mes yeux, et m’a rendu la tâche très diffi­cile pour rester dans le match. »