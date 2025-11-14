Alors qu’il avait besoin d’une victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti pour se qualifier pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters, Alex De Minaur a vu ses voeux exaucés après la démonstration de l’Espagnol ce jeudi soir.
Du coup, l’Australien a publié un message pour remercier sans fans mais aussi son collègue espagnol.
Alex de Minaur on Instagram 😭 pic.twitter.com/DpfH9YHDHI— Daily Alcaraz (@alcarazdaily) November 13, 2025
« LET’S GOOOOOOOO ! Merci pour le soutien et l’atmosphère de folie ces derniers jours. Rendez‐vous en demi‐finales ! PS : Merci Carlooos », a écrit De Minaur en commentaire d’une publication sur Instagram.
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 14:40