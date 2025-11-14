AccueilATPATP - FinalsAlex De Minaur, après sa qualification inespérée en demi-finales du Masters de...
Alex De Minaur, après sa quali­fi­ca­tion ines­pérée en demi‐finales du Masters de Turin : « Merci Carlooos (Alcaraz) »

Thomas S

Alors qu’il avait besoin d’une victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti pour se quali­fier pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters, Alex De Minaur a vu ses voeux exaucés après la démons­tra­tion de l’Espagnol ce jeudi soir.

Du coup, l’Australien a publié un message pour remer­cier sans fans mais aussi son collègue espagnol. 

« LET’S GOOOOOOOO ! Merci pour le soutien et l’atmosphère de folie ces derniers jours. Rendez‐vous en demi‐finales ! PS : Merci Carlooos », a écrit De Minaur en commen­taire d’une publi­ca­tion sur Instagram. 

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 14:40

