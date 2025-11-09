Pas loin d’enlever le premier set au jeu décisif après avoir été mené 5 jeux à 1, Alex De Minaur a finalement laissé passer sa chance contre un Carlos Alcaraz en grande forme, ce dimanche, pour le premier match du Masters de Turin.
De passage en conférence de presse après la rencontre, l’Australien a loué les qualités de son adversaire, notamment côté revers.
« Je vois les choses ainsi : quand il frappe ses revers à ce niveau, comme aujourd’hui (dimanche), il joue avec beaucoup de confiance. Normalement, c’est le côté où je me sens le plus à l’aise dans les échanges. Mais aujourd’hui, il était en forme. Avec ses revers, il m’a pris mon service à plusieurs reprises en frappant simplement des coups gagnants. Quand il joue avec cet état d’esprit, c’est vraiment difficile de tenir le coup. Quand il joue à son meilleur niveau, il dispose de nombreuses armes et peut frapper des coups gagnants depuis n’importe quel endroit du court. »
