Pas loin d’en­lever le premier set au jeu décisif après avoir été mené 5 jeux à 1, Alex De Minaur a fina­le­ment laissé passer sa chance contre un Carlos Alcaraz en grande forme, ce dimanche, pour le premier match du Masters de Turin.

De passage en confé­rence de presse après la rencontre, l’Australien a loué les qualités de son adver­saire, notam­ment côté revers.

« Je vois les choses ainsi : quand il frappe ses revers à ce niveau, comme aujourd’hui (dimanche), il joue avec beau­coup de confiance. Normalement, c’est le côté où je me sens le plus à l’aise dans les échanges. Mais aujourd’hui, il était en forme. Avec ses revers, il m’a pris mon service à plusieurs reprises en frap­pant simple­ment des coups gagnants. Quand il joue avec cet état d’es­prit, c’est vrai­ment diffi­cile de tenir le coup. Quand il joue à son meilleur niveau, il dispose de nombreuses armes et peut frapper des coups gagnants depuis n’im­porte quel endroit du court. »