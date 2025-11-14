A l’issue de son succès face à Fritz, succès qui lui permet de se quali­fier pour les demi‐finales, l’Australien a expliqué qu’il avait vécu un période assez sombre derniè­re­ment rattrapé par une certaine pres­sion du résultat.

« Parfois, quand vous êtes dans ces endroits si sombres, vous parvenez quand même à atteindre la paix inté­rieure. Et vous commencez à vous soucier de moins de choses. Pour la première fois depuis long­temps, j’ai joué sans penser au résultat, sans me demander ce qui allait se passer si je perdais ce point, si je perdais le match. J’ai juste joué comme je l’avais décidé du premier au dernier point du match. Je n’ai pas joué pour ne pas perdre, j’ai joué pour gagner »