A l’issue de son succès face à Fritz, succès qui lui permet de se qualifier pour les demi‐finales, l’Australien a expliqué qu’il avait vécu un période assez sombre dernièrement rattrapé par une certaine pression du résultat.
« Parfois, quand vous êtes dans ces endroits si sombres, vous parvenez quand même à atteindre la paix intérieure. Et vous commencez à vous soucier de moins de choses. Pour la première fois depuis longtemps, j’ai joué sans penser au résultat, sans me demander ce qui allait se passer si je perdais ce point, si je perdais le match. J’ai juste joué comme je l’avais décidé du premier au dernier point du match. Je n’ai pas joué pour ne pas perdre, j’ai joué pour gagner »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 12:23