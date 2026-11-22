Tombeur du numéro 1 mondial Alexander Zverev en finale du Masters ce dimanche, Carlos Alcaraz est devenu le quatrième joueur après Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem et les ATP Finals.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a plai­santé au sujet du palmarès excep­tionnel de l’Espagnol à seule­ment 23 ans.

« Félicitations Carlos. Tu as déjà remporté les quatre Grands Chelems et le Masters. C’est incroyable. Tu es une légende absolue de notre sport. Je ne sais même plus quel âge tu as, 22, 23 ans ? Si tu prenais ta retraite demain, ce serait ok. Tu pour­rais juste te détendre (rires) C’est un plaisir d’être sur le court avec toi. Ça a commencé avec toi en Australie, tu m’avais battu en demi‐finales, et ça se termine ici avec toi encore. »