Tombeur du numéro 1 mondial Alexander Zverev en finale du Masters ce dimanche, Carlos Alcaraz est devenu le quatrième joueur après Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic à remporter les quatre tournois du Grand Chelem et les ATP Finals.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Allemand a plaisanté au sujet du palmarès exceptionnel de l’Espagnol à seulement 23 ans.
« Félicitations Carlos. Tu as déjà remporté les quatre Grands Chelems et le Masters. C’est incroyable. Tu es une légende absolue de notre sport. Je ne sais même plus quel âge tu as, 22, 23 ans ? Si tu prenais ta retraite demain, ce serait ok. Tu pourrais juste te détendre (rires) C’est un plaisir d’être sur le court avec toi. Ça a commencé avec toi en Australie, tu m’avais battu en demi‐finales, et ça se termine ici avec toi encore. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.