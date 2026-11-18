Impressionnant ce mardi soir face à Ben Shelton (6−2, 7–6), à l’occasion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, où il est déjà qualifié pour les demi‐finales, Alexander Zverev a été interrogé par un journaliste sur la qualité de son coup droit.
Visiblement de très bonne humeur, l’Allemand a fait un peu d’humour avant d’évoquer la différence entre ses deux premiers adversaires. Extrait.
Q. Votre coup droit était meilleur que jamais.
ALEXANDER ZVEREV : Moi ?
Q. Votre coup droit était meilleur que jamais aujourd’hui.
ALEXANDER ZVEREV : Dans ce cas, tu devrais être mon entraîneur. (Rires.)
Q. Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez joué un premier set parfait. Y a‑t‐il quelque chose que vous pourriez améliorer dans votre jeu ?
ALEXANDER ZVEREV : On peut toujours s’améliorer. Vous savez, on n’est jamais trop bon pour s’améliorer. Mais encore une fois, aujourd’hui, c’était un match complètement différent, avec un style de jeu totalement différent de celui contre Rafa Jodar. Je pense que nous sommes tous les deux très puissants. Nous avons tous les deux un service puissant. Ben est incroyablement puissant depuis la ligne de fond, il faut donc tenir le coup face à ça. Alors qu’avec Rafa, on joue davantage depuis la ligne de fond. Mais encore une fois, je suis heureux d’avoir remporté ces deux matchs. Je suis heureux d’être qualifié pour les demi‐finales, et j’attends avec impatience la suite du tournoi.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 17:11