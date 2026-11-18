Impressionnant ce mardi soir face à Ben Shelton (6−2, 7–6), à l’oc­ca­sion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, où il est déjà qualifié pour les demi‐finales, Alexander Zverev a été inter­rogé par un jour­na­liste sur la qualité de son coup droit.

Visiblement de très bonne humeur, l’Allemand a fait un peu d’hu­mour avant d’évo­quer la diffé­rence entre ses deux premiers adver­saires. Extrait.

Q. Votre coup droit était meilleur que jamais.

ALEXANDER ZVEREV : Moi ?

Q. Votre coup droit était meilleur que jamais aujourd’hui.

ALEXANDER ZVEREV : Dans ce cas, tu devrais être mon entraî­neur. (Rires.)

Q. Vous avez dit tout à l’heure que vous aviez joué un premier set parfait. Y a‑t‐il quelque chose que vous pour­riez améliorer dans votre jeu ?

ALEXANDER ZVEREV : On peut toujours s’améliorer. Vous savez, on n’est jamais trop bon pour s’améliorer. Mais encore une fois, aujourd’hui, c’était un match complè­te­ment diffé­rent, avec un style de jeu tota­le­ment diffé­rent de celui contre Rafa Jodar. Je pense que nous sommes tous les deux très puis­sants. Nous avons tous les deux un service puis­sant. Ben est incroya­ble­ment puis­sant depuis la ligne de fond, il faut donc tenir le coup face à ça. Alors qu’avec Rafa, on joue davan­tage depuis la ligne de fond. Mais encore une fois, je suis heureux d’avoir remporté ces deux matchs. Je suis heureux d’être qualifié pour les demi‐finales, et j’attends avec impa­tience la suite du tournoi.