Tombeur de Daniil Medvedev, Alexander Zverev a rejoint Carlos Alcaraz en finale du Masters.

Un duel extrê­me­ment allé­chant sur le papier, qui s’annonce forcé­ment intense.

« On a fait un entraî­ne­ment avant le tournoi, et ça a duré une éter­nité, alors j’es­père qu’on pourra offrir du tennis de haut niveau demain », a déclaré l’Allemand, numéro 1 mondial, qui fait réfé­rence à sa séance d’entraînement avec l’Espagnol avant le début du tournoi.

Les deux hommes s’étaient livrés un tie‐break de grande qualité, à suspens, remporté 18–16 par Alcaraz.

Ready for the real deal on Sunday ⚔️



Zverev vs Alcaraz for the #NittoATPFinals title 🏆 pic.twitter.com/hrISLHba0N — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

Vivement dimanche !