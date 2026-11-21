Tombeur de Daniil Medvedev, Alexander Zverev a rejoint Carlos Alcaraz en finale du Masters.
Un duel extrêmement alléchant sur le papier, qui s’annonce forcément intense.
« On a fait un entraînement avant le tournoi, et ça a duré une éternité, alors j’espère qu’on pourra offrir du tennis de haut niveau demain », a déclaré l’Allemand, numéro 1 mondial, qui fait référence à sa séance d’entraînement avec l’Espagnol avant le début du tournoi.
Les deux hommes s’étaient livrés un tie‐break de grande qualité, à suspens, remporté 18–16 par Alcaraz.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.