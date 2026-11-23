Alors qu’Alexander Zverev n’avait pas été breaké une seule fois depuis le début du Masters, Carlos Alcaraz lui a pris son service trois fois dès le premier set ce dimanche, et quatre fois sur toute la finale.

En confé­rence de presse après sa défaite en deux sets (6−2, 7–6 [7]), le numéro 1 mondial a expliqué avoir été gêné par des douleurs a la cheville, consé­quences à long terme de sa terrible bles­sure à Roland‐Garros en 2022.

« Je pense à deux choses. Premièrement, c’est certain, c’est l’un des meilleurs relan­ceurs au monde. Cela ne fait aucun doute. Deuxièmement, ce dimanche a vrai­ment été, pour moi, une journée où j’ai malheu­reu­se­ment souf­fert de douleurs assez impor­tantes à la cheville. Ma cheville affecte beau­coup mon service, car je dois alors modi­fier mon mouve­ment. J’ai beau­coup moins bien servi. Encore une fois, il faut lui rendre hommage. Je pense qu’il est l’un des meilleurs relan­ceurs au monde, c’est certain. Mais, malheu­reu­se­ment, j’avais très mal à la cheville. Cela dit, pour être honnête, je suis assez fier de moi, de la façon dont j’ai joué et dont je me suis battu, car au bout du compte, mon service est ma plus grande arme, surtout face aux meilleurs joueurs du monde. J’ai en quelque sorte joué sans ma plus grande arme, et j’ai quand même réussi à en faire un match très disputé. J’aurais pu remporter le deuxième set. Mais au final, je pense que pour le battre, il ne suffit pas d’être à 100 %, il faut être à 110 %, et il faut jouer à la perfec­tion. Je n’ai pas été capable de le faire. Donc ce n’est pas grave. J’ai perdu contre un très bon joueur de tennis. »