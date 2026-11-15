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Alexander Zverev, après sa victoire d’en­trée contre la révé­la­tion de l’année : « Je ne dirais pas que c’était parfait »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev avait l’hon­neur d’inau­gurer cette édition 2026 du Masters de Turin ce dimanche après‐midi.

Opposé à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, le numéro 1 mondial, sans être flam­boyant, s’est montré parti­cu­liè­re­ment solide en s’im­po­sant 6–4, 6–4, en 1h30 de jeu. 

Impressionnant sur sa mise en jeu (10 aces, 37 points remportés sur 43 derrière sa première balle), l’Allemand a livré une première réac­tion lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre. 

« Je pense que c’était un match solide. Je ne dirais pas qu’il était parfait, mais je trouve que c’est un très bon début de tournoi. Une victoire 6–4, 6–4 aux Nitto ATP Finals face à un joueur classé parmi les huit meilleurs mondiaux, ça, on le prend sans hésiter. Je suis content de ce début, mais je sais que je dois encore m’améliorer. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 18:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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