Alexander Zverev avait l’hon­neur d’inau­gurer cette édition 2026 du Masters de Turin ce dimanche après‐midi.

Opposé à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, le numéro 1 mondial, sans être flam­boyant, s’est montré parti­cu­liè­re­ment solide en s’im­po­sant 6–4, 6–4, en 1h30 de jeu.

Impressionnant sur sa mise en jeu (10 aces, 37 points remportés sur 43 derrière sa première balle), l’Allemand a livré une première réac­tion lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre.

« Je pense que c’était un match solide. Je ne dirais pas qu’il était parfait, mais je trouve que c’est un très bon début de tournoi. Une victoire 6–4, 6–4 aux Nitto ATP Finals face à un joueur classé parmi les huit meilleurs mondiaux, ça, on le prend sans hésiter. Je suis content de ce début, mais je sais que je dois encore m’améliorer. »