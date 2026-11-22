Alexander Zverev et Carlos Alcaraz vont se retrouver en finale du Masters ce dimanche pour la première fois depuis leur demi‐finale à l’Open d’Australie en début d’année, remportée par l’Espagnol (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5).
En conférence de presse, l’Allemand, désormais numéro 1 mondial, est revenu sur l’importance de ce match et notamment dans sa volonté de développer un jeu plus agressif.
« Je ne pense pas que cela ait changé ma saison. Je pense qu’il m’a donné confiance dans ce que j’essayais de faire cette année. J’en ai beaucoup parlé. J’essayais de changer mon jeu, de pratiquer un tennis différent. Ce match m’a prouvé que c’était la bonne chose à faire. Même si j’ai perdu le match, je l’ai dit à maintes reprises : j’étais plutôt content, malgré cette défaite. Je pense que ça a marqué le début de quelque chose de positif cette année, oui. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.