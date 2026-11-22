Alexander Zverev et Carlos Alcaraz vont se retrouver en finale du Masters ce dimanche pour la première fois depuis leur demi‐finale à l’Open d’Australie en début d’année, remportée par l’Espagnol (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5).

En confé­rence de presse, l’Allemand, désor­mais numéro 1 mondial, est revenu sur l’importance de ce match et notam­ment dans sa volonté de déve­lopper un jeu plus agressif.

« Je ne pense pas que cela ait changé ma saison. Je pense qu’il m’a donné confiance dans ce que j’essayais de faire cette année. J’en ai beau­coup parlé. J’essayais de changer mon jeu, de prati­quer un tennis diffé­rent. Ce match m’a prouvé que c’était la bonne chose à faire. Même si j’ai perdu le match, je l’ai dit à maintes reprises : j’étais plutôt content, malgré cette défaite. Je pense que ça a marqué le début de quelque chose de positif cette année, oui. »