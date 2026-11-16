De passage en confé­rence de presse ce dimanche après son entrée en lice réussie sur le Masters de Turin (6−4, 6–4 contre Rafael Jodar), Alexander Zverev, après avoir évoqué avec humour son bilan loin d’être terrible face au Top 10 mondial en 2026, a été invité à dire s’il se sentait comme le meilleur joueur du monde.

Et s’il a tenu à remettre les choses en pers­pec­tive en évoquant les longues absences de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’Allemand n’a pas hésité à confirmer cette impres­sion, unique­ment concer­nant les tour­nois du Grand Chelem. Extrait.

Q. Après la finale à New York, je vous avais demandé si vous vous consi­dé­riez comme le meilleur joueur du monde à ce moment‐là. Maintenant que vous avez pris la mesure de votre statut de n° 1 et que vous avez reçu le trophée, pensez‐vous être le meilleur joueur du monde, ou estimez‐vous qu’il y a une diffé­rence entre être n° 1 et être le meilleur joueur du monde ?

ALEXANDER ZVEREV : C’est une ques­tion compli­quée, car je pense vrai­ment avoir réalisé la meilleure saison de tous. Je pense que, par respect, il faut prendre en consi­dé­ra­tion le fait que, oui, Jannik est blessé depuis Wimbledon. Cela ne fait aucun doute. Et Carlos a égale­ment été blessé pendant un certain temps cette année. Je pense que lors des tour­nois du Grand Chelem, qui sont les plus grands tour­nois au monde – et c’est ce que j’essaie toujours d’accomplir, c’était mon objectif cette année –, j’étais sans aucun doute le meilleur joueur du monde. J’en ai remporté deux, j’ai atteint les demi‐finales d’un autre, où il ne m’a manqué qu’un jeu de service pour accéder à la finale, et j’ai égale­ment disputé la finale de Wimbledon. Les tour­nois du Grand Chelem, oui, sans aucun doute. Quant aux Masters, il ne fait aucun doute que Jannik a remporté les cinq premiers ; il n’a pas perdu un seul match cette année lorsqu’il a disputé un Masters. Mais je pense qu’en prenant tout en consi­dé­ra­tion, ce qui compte, c’est d’avoir réalisé la meilleure saison et les meilleurs douze mois, et c’est ce que j’ai fait.