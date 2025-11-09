AccueilATPATP - FinalsAlexander Zverev règle ses comptes : "Les gens ont un problème avec...
Alexander Zverev règle ses comptes : « Les gens ont un problème avec les athlètes profes­sion­nels ou les personnes célèbres en général, qui sont sincères. S’ils ne supportent pas la vérité, ce n’est pas mon problème »

De passage chez nos confrères italiens de SuperTennis avant son entrée en lice sur le Masters de Turin où il sera opposé ce dimanche à Ben Shelton, Alexander Zverev, inter­rogé sur l’image parfois néga­tive qu’il renvoie chez certains fans et obser­va­teurs, a tenu à mettre les points sur les i. 

« Je pense que les gens aujourd’hui ont un problème avec les athlètes profes­sion­nels ou les personnes célèbres en général, qui sont sincères. Vous devez toujours dire ce que tout le monde attend. Les autres veulent toujours entendre unique­ment des choses agréables. Et je ne suis pas ce genre de personne. Je dis ce que je pense. Et parfois, vous savez, les gens n’aiment pas ça. Parfois, les médias n’aiment pas ça. Mais je reste toujours fidèle à moi‐même à cet égard. C’est peut‐être l’une des raisons pour lesquelles je suis parfois aimé et parfois détesté. Je ne suis jamais neutre aux yeux de personne. Mais si les gens ne supportent pas la vérité, honnê­te­ment, ce n’est pas mon problème. »

