Déjà vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, Alexander Zverev aurait pu finir cette saison historique de la plus belle des manières. Mais Carlos Alcaraz en a décidé autrement.
En conférence de presse après sa défaite contre l’Espagnol en finale du Masters (6−2, 7–6), le numéro 1 mondial a expliqué ce qui lui a manqué sur ce match et relativisé ce résultat.
« Encore une fois, j’aurais aimé mieux servir (souriant). Je l’ai dit samedi après les demi‐finales. Je pense qu’en finale, le coup le plus important aurait été le service. Si on joue beaucoup d’échanges sur mon service, c’est l’un des meilleurs joueurs de fond de court au monde, il va en remporter beaucoup. Je sais donc que contre lui, je dois bien servir. Malheureusement, je n’ai pas réussi à le faire. Mais honnêtement, ça va, parce que compte tenu de la saison que j’ai eue et de l’année que j’ai vécue, je vois cette défaite d’un œil un peu différent, car oui, bien sûr, j’aurais adoré gagner, j’aurais adoré être sacré champion ici pour la troisième fois, mais si quelqu’un m’avait tendu un bout de papier en me disant : ‘Voilà la saison que tu vas faire et tu vas perdre en finale à Turin’, je l’aurais signé et ça m’aurait convenu. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 14:08