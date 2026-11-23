Déjà vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, Alexander Zverev aurait pu finir cette saison histo­rique de la plus belle des manières. Mais Carlos Alcaraz en a décidé autrement.

En confé­rence de presse après sa défaite contre l’Espagnol en finale du Masters (6−2, 7–6), le numéro 1 mondial a expliqué ce qui lui a manqué sur ce match et rela­ti­visé ce résultat.

« Encore une fois, j’aurais aimé mieux servir (souriant). Je l’ai dit samedi après les demi‐finales. Je pense qu’en finale, le coup le plus impor­tant aurait été le service. Si on joue beau­coup d’échanges sur mon service, c’est l’un des meilleurs joueurs de fond de court au monde, il va en remporter beau­coup. Je sais donc que contre lui, je dois bien servir. Malheureusement, je n’ai pas réussi à le faire. Mais honnê­te­ment, ça va, parce que compte tenu de la saison que j’ai eue et de l’année que j’ai vécue, je vois cette défaite d’un œil un peu diffé­rent, car oui, bien sûr, j’aurais adoré gagner, j’aurais adoré être sacré cham­pion ici pour la troi­sième fois, mais si quelqu’un m’avait tendu un bout de papier en me disant : ‘Voilà la saison que tu vas faire et tu vas perdre en finale à Turin’, je l’aurais signé et ça m’aurait convenu. »